Julión Álvarez reacciona a acusaciones en su contra que lo vinculan con el narcotráfico

Luego de que el cantante mexicano Julión Álvarez fuera incluido en la lista de personas que actúan como prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, el intérprete agradeció el apoyo de sus seguidores a través de su cuenta en Facebook.

Con dos videos publicados hace unos minutos en la red social, el artista dijo:

“Un saludo con mucho cariño. Vamos a empezar, quiero mandar un saludo bien especial a toda la gente que apoya nuestra música. Ayer hicimos un Facebook Live donde les comenté que les agradecía por todos los logros, por todas las muestras de cariño, lo que gracias a Dios, al público, hemos logrado y nos ha dado muchísimas satisfacciones en las que nosotros nos sentimos muy afortunados de poder ver lograr tantísima cosa…”, dijo el cantante aunque cortó la transmisión.

“Dentro de todo eso, desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando, nos están echando notas un poquito incómodas, a Julión Álvarez Norteño banda. Me siento con la obligación de poder dar una aclaración a todos ustedes. No pasa absolutamente nada, yo sólo tengo que asesorarme, tengo que checar por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas…”, declaró.

“Les puedo decir que soy una persona de rancho, de pueblo que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco o mucho que tengo, pero me lo he ganado, seguimos trabajando, Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. De nada tengo necesidad así que sólo darle tiempo al tiempo. Puede ser algunas cuestiones de envidias, de celos, de muchas cosas. Ustedes el público saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos. Tengo muchísimos amigos que me conocen y saben realmente la persona que soy. Y hablando de carreras limpias, es parte de.. no pasa nada. El día que me toque dar la cara lo haré. Tengo que asesorarme y ver junto con Rafa Márquez, que es un futbolista que más años tienen en el futbol. Que sí es mi amigo para hacer equipo, si es que tenemos que hacerlo Mientras tengan la seguridad que tengo muy claro todo de lo que he logrado y lo que si Dios me permite podrá lograr. Yo culpo a la envidia, a los celos y al éxito que ustedes me han regalado”, finalizó.