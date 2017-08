Por hacer acrobacias, Salma Hayek es víctima de su escote

Junto a sus amigos, Salma Hayek disfruta unos días cargados de aventuras entre la bella flora de Costa Rica.

Así se puede ver en un video que la intérprete mexicana publicó en su cuenta de Instagram lanzándose en canopy en el Rincón de la Vieja.

Sin embargo, cuando la actriz hacía unas acrobacias en el aire por poco quedaron sus senos a la vista de los presentes.

La azteca se encuentra en el país desde el 1.° de agosto, confirmó la oficina de prensa de Migración y Extranjería a La Nación.

Hayek es reconocida por sus interpretaciones en las películas “Frida”, “El Coronel no tiene quien le escriba” y “Érase una vez en México”.

Salma y Donald Trump

La intérprete de 50 años destaca por ser una de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento.

En repetidas ocasiones ha destacado que está en contra de las políticas migratorias del presidente de los Estados.

La mujer aseguró en una entrevista que Trump no construirá el muro en la frontera con México; además, dijo que sus días en el poder están contados.

“Puedo prometerte que no construirá el muro. No puede hacerse sin los mexicanos que están ilegalmente en el país. Ellos son quienes hacen a la economía tan fuerte, ya que se les paga menos de la mitad y no se les dan beneficios laborales. ¡Simplemente no va a suceder!”, dijo Hayek.