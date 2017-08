La cantante Taylor Swift estrenó, después de tres años, su nuevo sencillo, titulado “Look What You Made Me Do” y el video será estrenado en los MTV Video Music Awards el domingo 27 de agosto.

La canción va dedicada a sus enemigos, entre ellos Kanye West, Kim Kardashian y Katy Perry.

También anunció su nuevo material discográfico el cual llevará el título de “Reputation” .