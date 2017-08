¿A qué edad tienden a ser más infieles las personas?

De acuerdo a un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences las personas cuya edad termina con 9, por ejemplo 29, 39, 49 son más propensas a ser infieles.

Según diferentes páginas de citas para conocer personas a través de internet la mayoría de los sus usuarios tienen edades que terminaban en 9, y son los grupos que se ubican en estas edades lo que más quieren experimentar.

Los psicólogos determinaron que la mayoría de las personas se acercan a cumplir una década más, buscan cambios en su vida y se cuestionan sobre si están satisfechos, así que esto podría dar pie a la infidelidad.

Claro que esto sólo es un promedio y no quiero decir que en todos los casos suceda.