Look What You Made Me Do, el nuevo video de Taylor Swift que ha causado furor en redes

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó este domingo el videoclip de “Look What You Made Me Do”, primer sencillo de su nuevo material discográfico “Reputation”. El mismo fue estrenado en medio de la transmisión de los MTV Video Music Awards y luego publicado en su cuenta de YouTube.

El videoclip inicia con Swift vestida de ‘zombie’, quien sale de una tumba que lee “Aquí yace la reputación de Taylor Swift”. Esta encarna varios personajes durante como una asaltante de bancos y una motociclista, entre otros.

El video ha sido comparado con “Formation” de Beyoncé por supuestas similitudes. Además, sus fans aluden que Swift le “tira” en varias ocasiones a Kanye West y Katy Perry.

La canción, que fue lanzada la pasada semana, ha logrado muy buenos comentarios y reacciones en las redes sociales.