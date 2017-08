La finalidad de la música es unir a las personas: James Blunt

El cantante británico platicó con Publimetro acerca de su nuevo material discográfico The Afterlove, que da continuidad a Moon landing, que alcanzó estatus de Disco de Platino en el Reino Unido y pasó más de 33 semanas en el Top 40 en esa zona.

¿De qué trata este nuevo álbum?

Bueno, tengo cuatro álbumes antes de este, y pensé que para mi quinto álbum necesitaba hacer algo diferente y especial. Me tomó dos años hacerlo y escribí cientos de canciones, trabajé con personas increíbles desde Ed Sheehan hasta Ryan Tedder, quien es el vocalista de OneRepublic. Y con otras personas muy reconocidas de la industria musical, como Stephan Moccio, quien compone para The Weeknd y es un increíble pianista, o MoZella quien escribió Wrecking Ball (Miley Cyrus). Son personas con las que siempre había querido trabajar y lo hice en este álbum. Es un disco muy personal pero también muy especial, no tiene solo canciones tristes, también tiene canciones muy emocionantes.

¿Cuál fue la mejor colaboración que hiciste para este disco?

Pa mi la colaboración más emocionante fue con MoZella, una fenomenal compositora que vive en Los Ángeles, (….) Nunca la había conocido pero sabía que era my especial y escribió una increíble canción para mí. Empece a cantar (…) en un hotel de Las Vegas. Lo amé pero también lo odié, y ella se dio cuenta, dijo “ok esta va ser una canción muy fuerte”. Ella escribió “Don’t give me those eyes” y es mi canción favorita.

Hablando de tus canciones, cuéntanos un poco más sobre “Someone singing along”. Hay un mensaje muy fuerte en ella.

Claro, la canción “Someone singing along” está inspirada en lo que está pasando en la política estadounidense. Los políticos intentan dividirnos señalando nuestras diferencias todo el tiempo. “Someone singing along” dice lo contrario, exalta nuestras similitudes. Lo sé porque soy músico, y la finalidad de la música es unir a las personas. Me presento alrededor del mundo y aunque las personas tengan diferente color de piel se conectan con la música con la misma emoción humana. Creo que supera las tácticas falsas de los políticos e inspira a abrazarnos los unos a los otros.

Tal vez muchos te preguntan esto pero después de tantos años de carrera, pero ¿qué significa para ti “You’re beautiful”?

Estoy en mi quito álbum, después de mi éxito más grande que fue “Goodbye my lover”, mi canción más personal, “You’re beautiful” fue el pináculo de mi carrera y estoy agradecido de que me dio reconocimiento mundial.

¿Qué sientes cada vez que subes al escenario?

El estar en el escenario cantando tus canciones sobre experiencias personales y que la gente se conecte y se relacione con ellas de alguna manera, es algo muy especial. El escuchar a las personas cantar porque se conectan con mis canciones me hace sentir también conectado con ellos, como seres humanos. Es algo muy especial y eso es lo que amo de la música. Es una increíble forma de comunicación, aunque la audiencia no hable mi mismo idioma, puede hablarlo a través de la música.

Muchos músicos se toman demasiado enserio las redes sociales. ¿Qué te motiva a reírte de ti mismo y no tomarte las cosas tan en serio?

Creo que es muy fácil para los músicos o actores tomárselas muy en serio porque te tratan increíblemente bien, pero creo que vale la pena que recordemos que no somos médicos, no salvamos vidas o educamos como profesores, así que yo no intento vender discos a través de las redes sociales, solo intento divertirme con un poco de humor, de otra forma las redes sociales solo serían para que la gente se luzca o para tratarse mal.

Recientemente diste un concierto en México, ¿qué es lo que más que gusta de este país y de tus fans mexicanos?

He amado México por mucho años, ya había venido antes de vacaciones para practicar surfing en la costa oeste de Puerto Escondido y Puerto Ángel y lo amé. El panorama es hermoso, la comida es deliciosa, pero lo más increíble de México son las personas. Toqué en el Teatro Metropolitan, al instante que salí la multitud se volvió loca y simplemente fue fantástico estar ahí; cantaron todas las canciones, no solo las viejas, también las nuevas. Y siempre será un impresionante tour por México.