Pablo Alborán lanza dos nuevos sencillos, "No Vaya A Ser" y "Saturno"

Desde que publicase en 2014 el álbum “Terral”, el cantautor solo había vuelto con otro disco y un DVD en directo, “Tour Terral. Tres noches en Las Ventas”, en 2015, por lo que los fans están contentos de conocer lo que será su nuevo material discográfico.

El día de hoy Pablo publicó el lanzamiento de sus dos nuevos sencillos y en su cuenta de YouTube hace comentarios al respecto de sus canciones, de "Saturno" el cantante menciona:

"Tenía la obsesión de contar las cosas de distinta manera. Esta vez he buscado hacer letras que no solo encajen con una música sino que también sean agradables de leer. Esta canción habla de vidas paralelas, de lo que no sucede aquí y sin embargo ocurre en otro lugar. Imaginé que todo lo que dejaba de suceder en la Tierra seguía sucediendo en otro lado, como las ondas del espacio que no se pierden ni se disipan sino que se alejan y evolucionan en otra parte del universo. Pensé en Saturno y en el amor"