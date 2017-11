James Franco encarna al legendario Tommy Wiseau en "The Disaster Artist: Obra maestra"

El aclamado James Franco trasforma la tragicomedia del aspirante a director de cine y famoso de Hollywood Tommy Wiseau en un largometraje protagonizado por los hermanos Franco.

La película está basada en el best-seller de Greg Sestero sobre la creación de la "obra de desastre" de Tommy, The Room ("La mejor peor película jamás hecha"), The Disaster Artist destaca que no hay límites para para lo que se puede lograr cuando no se tiene absolutamente ninguna idea de lo que está haciendo.