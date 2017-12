Esta es la canción de reguetón con la que aseguran que Becky G promueve la pedofilia

Becky G ha ganado fama por su exitosa canción “Mayores” y también ha sido blanco de críticas por el mensaje que difunde.

La polémica se desató porque en redes se difundió un video en el que aparecen niñas de secundaria cantando a toda voz: “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”.

Luego de que el clip se viralizara en redes sociales, usuarios han publicado comentarios criticando el contenido de la canción, e incluso han dicho que "Mayores" es carnada de pedofilia. También hay una parodia de la canción de Becky G.