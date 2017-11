​Trump genera polémica al retuitear videos de un grupo británico de ultraderecha

Dentro de sus constantes e incomprensibles salidas de tono en Twitter, Trump ha decidido atacar ahora directamente a Theresa May. "Theresa May, no se centre en mí, céntrese en el terrorismo islámico radical que está teniendo lugar en Reino Unido. ¡A nosotros nos va bien!".

Así de duro ha sido el presidente de Estados Unidos después de que la primera ministra británica, de visita sorpresa en Irak, criticase a Trump por alimentar la islamofobia al difundir estos tres polémicos vídeos.

En el primero vemos un confuso linchamiento público en un país al parecer musulmán. En este otro aparece un hombre hablando en árabe haciendo pedazos la imagen de una virgen.

Y en el último también otro presunto musulmán le propina una paliza a un hombre discapacitado. Los tres videos reproducidos en la cuenta de Trump los publicó, sin confirmar su fuente, fecha o procedencia, la líder de Britain First, un grupo xenófobo de extrema derecha británico, que nos recuerda al America First con el que llegó al poder el magnate.

Más que nueva polémica de Trump parece que la islamofobia forma parte de su programa político. Después de su veto migratorio para países musulmanes nada más llegar a la Casa Blanca o su tibieza contra el Ku Klux Klan tras la violencia racista de Charlottesville.