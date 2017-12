Así entrenan los personajes de Star Wars: The Last Jedi

Las actrices y los actores de Star Wars se ponen a prueba cuando aprenden a realizar acrobacias y formas de combate para "The Last Jedi".

A diez días del lanzamiento mundial de "The Last Jedi", Disney y Lucas Films se burlaron de las legiones de fanáticos de Star Wars el lunes (4 de diciembre) con el lanzamiento de un breve video en línea que destaca el entrenamiento de acrobacias en el set del nuevo película.

"Star Wars: The Last Jedi" retoma la historia que vimos culminar en"Star Wars: The Force Awakens" donde Rey (Daisy Ridley) se encuentra con el Jedi central de la trilogía original, Luke Skywalker (Mark Hamill).

Volviendo a la franquicia están John Boyega como Finn, la difunta Carrie Fisher como Leia, Adam Driver como Kylo Ren, Andy Serkis como el amenazante Líder Snoke y Oscar Isaac como Poe Dameron junto a algunos de los personajes más extravagantes de la franquicia, C-3PO, R2-D2, BB8 y Chewbacca. Tres personajes principales han sido agregados a la franquicia, incluyendo Kelly Marie Tran como Rose, Laura Dern como Vicealmirante Amilyn Holdo y Benicio Del Toro como un personaje desconocido llamado DJ.

"Star Wars: The Last Jedi" ha sido escrita y dirigida por Rian Johnson. En julio, Johnson y Hamill dijeron a Reuters que esperaban sorpresas, ya que hay algunas "elecciones inesperadas" en esta segunda película de la nueva trilogía.