¡The Legend of Zelda se lleva el Juego del Año!

The Legend of Zelda, uno de los juegos más representativos de la compañía nipona, Nintendo ganó el premio al Juego del Año en The Game Awards 2017.

Como cada año, se celebraron los Game Awards donde se reconocen los mejores títulos de videojuegos elegidos por los fans. En esta ocasión, Nintendo, consiguió premios como Mejor juego familiar con Super Mario Odissey, Mejor Juego Portátil con Metroid: Samus Returns, Mejor juego de estrategia con Mario + Rabbits Kingdom Battle.

The Legend Of Zelda destacó entre todos los títulos premiados, ya que se llevó tres premios; Mejor Juego de Acción/Aventura, Mejor Dirección de Juego y por supuesto, el premio más esperado: Game of The Year.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild se estrenó el 3 de Marzo para las consolas Nintendo Switch y Wii U, por otro lado, presentaron el avance del nuevo contenido descargable que ya se encuentra disponible.