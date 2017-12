Belinda pensó en suicidarse por el bullying sufrido en su infancia

Belinda marcó la infancia de cientos de niños mexicanos. Muchos podrán criticarla en la actualidad, pero en años atrás hizo que bailáramos, cantáramos, nos indignáramos cuando la reemplazaron en Cómplices al Rescate, convirtiéndose en un ídolo desde pequeña.

Las niñas usaban una trenza en la frente, y guantes de red blancos mientras simulaban ser Belinda en sus conciertos; y los niños ya comenzaban a suspirar por esa linda y tierna cara que enamora a cualquiera.

Sí, ella ha tenido una larga trayectoria a sus 28 años. Sin embargo, no siempre contó con la seguridad y alegria que hoy la caracterizan. Ella llegó a sufrir fuerte bullying cuando asistía a la escuela

Ella confesó en una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para 'El minuto que cambió mi destino' en donde habló sobre aspectos íntimos de su vida. Entre ellas el bullying que en su infancia sufrió, su depresión y sus pensamientos concernientes al suicidio.

"Me molestaban desde niña que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en 'Amigos por siempre' que si yo estaba loquita. O sea, muchísimas cosas que me molestaban. El famoso 'Sapito' siempre fue como ese bullying que como veían que me afectaba pues se aprovechaban" –comentó Belinda