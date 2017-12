Niño víctima de 'bullying' se vuelve viral por un desgarrador video

Pocas veces el mundo logra conmoverse y movilizarse por una sola causa, pero cuando eso pasa los resultados son maravillosos. Para muestra, la historia de Keaton Jones, un chico que sufre de bullying en su escuela, y que logró que miles de personas y varias celebridades le demostraran su apoyo.

Keaton estudia el sexto grado en la Horace Maynard Middle School, en Maynardville, condado de Unión (Tennessee, Estados Unidos), gracias a un video, que se difundió durante el fin de semana, abrió el debate acerca de las razones por las que los estudiantes realizan bullying a sus compañeros.

Fue su madre, Kimberly Jones, quien filmó a Keaton mientras lloraba en el asiento del pasajero de su auto, después de que tuviera que ir a recogerlo a la escuela “de nuevo” porque él tenía miedo de ir a comer.

"Keaton me pidió que hiciera esto", escribió Jones en Facebook al compartir el video. En este, el adolescente reveló que sus compañeros de escuela se burlan de su aspecto, se divierten a costa de él, le hacen bromas pesadas y que, incluso, no tiene amigos.

Pese a que Kimberly jamás aparece ante la cámara, el dolor en su voz es evidente a medida que le pregunta a su hijo sobre lo que sufre en la escuela a mano de sus agresores.

Y los agresores de la mencionada escuela no lo atacan sólo a él.

No me gusta que me lo hagan a mí. Y, por cierto, no me gusta que se lo hagan a otras personas, porque no está bien. Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas al respecto. No es su culpa", responde Keaton cuando su madre le pregunta cómo lo hacen sentir sus agresores.