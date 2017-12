Yuya muestra abdomen de impacto en video

En su último video Yuya dejó sorprendidos a todos sus seguidores tras lucir un cambio radical en su físico, pues la youtuber enseñó un poco demás al probarse ropa, por lo que se pudo notar que tienen un abdomen de envidia.

En el video se le ve con con un conjunto conformado por un bralette y un short a la cintura blanco, en el que se puede observar su abdomen marcado.

Video

Se trata de un video en el que Yuya muestra las compras navideñas que hizo y en la descripción del video publicó lo siguiente.

"¡Guapuraaaas bellas! ¿Cómo están? No saben lo feliz que estoy de compartir esto con ustedes, jajaja me siento como cuando era chiquita y jugaba con mis amiguitos con lo que santa me traía, recuerden que lo más importante siempre es siempre utilizar ropita que nos haga sentir felices y cómodos… ¡Los amooo!".

Actualmente la joven de 24 años de edad está a punto de alcanzar los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, pues hoy en día cuenta con 19 millones 946 mil 647, en el que habla sobre temas de moda, maquillaje y realiza tutoriales.

