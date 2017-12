Fue mi monstruo: Declaraciones de Salma Hayek en contra de Harvey Weinstein

El New York Times publicó el miércoles la carta de Salma Hayek, actriz que también ha sido víctima de esta ola de revelaciones obre el acoso sufrido en Hollywood.

La carta de Salma Hayek

Ella comienza la carta describiendo a Harvey Weinstein:

"Apasionado cinéfilo, un hombre atrevido, un mecenas de la industria del cine, un padre cariñoso y un monstruo".

Asegura que este polémico director, y productor fue su monstruo durante años. Hayek creía había hecho las paces con su pasado, pero era un autoengaño pensar que todo había terminado y que había logrado sobrevivir.

También manifiesta en su carta:

"Yo no consideraba mi voz importante, ni creía que yo podía hacer la diferencia"

Tras las recientes acusaciones hechas por docenas de actrices de Hollywood tuvo que enfrentar su cobardía y aceptar que su historia, así como importante es para ella, estaba nadando en un océano de dolor y confusión. Salma creía que a nadie le importaba su dolor.

"Me siento inspirado por aquellos que tuvieron el coraje de hablar, especialmente en una sociedad que eligió a un presidente que ha sido acusado por acoso sexual"

La actriz mexicana tuvo que decir una y otra vez no a las insinuaciones de Harvey, todas las noches esta Harvey estaba afuera de su puerta, se presentaba de manera inesperada…

No a tomarme baños con él

Ni a que él me viera bañarme

No a dejar que él me hiciera masaje

No a dejar que un amigo escudo me diera masaje

No a que él me diera sexo oral

No a estar desnuda con otra mujer

No, no, no, no, no….

Creo que la palabra que más odiaba era "no"

Cuenta que él comenzó con tácticas dulce hasta ataques de furia y decirle que la iba a matar, que no creyera que no podía.

Con información de Nueva Mujer.