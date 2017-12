Jacky Bracamontes y su desafortunado “descubrido”

Los famosos suelen tener malos momentos y desafortunadas participaciones en programas de televisión, alfombras rojas, programas de radio e incluso ferias de libro.

El 2017 está a punto de finalizar, y uno de los momentos que más se recuerda es de la pasada visita de Jacquelina Bracamontes a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, a principios de diciembre.

La actriz y conductora presentó su libro "La pasarela de mi vida", y durante su participación tuvo un error que mucho se le criticó, sobre todo en una feria, en la que no caben errores al escribir o al hablar.“Hay uno (libro) que lo tengo en mi clóset cerca de mi cama, lo he leido cinco veces, y ahora le tengo que dar la sexta leída porque cada vez he aprendido y descubrido (sic) cosas nuevas de mí y me he dado cuenta que los mismos errores los sigo cometiendo y a ver si aprendo, ahora sí”, comentó Jacky Bracamonetes.

La actriz tapatía no ha sido la única artista que ha cometido equivocaciones, pero sí es la más reciente de este año que está por terminar.