Putin se presenta como el mejor candidato presidencial frente a radicales

El presidente ruso, Vladímir Putin, se presentó como el líder que necesita Rusia para mantener la estabilidad frente a radicalismos, en su multitudinaria conferencia de prensa de fin de año, convertida esta vez en plataforma electoral para los comicios del próximo marzo.

"Debe haber competencia, pero estamos hablando de radicalismos…", afirmó Putin, al ser preguntado sobre los obstáculos que está encontrando el líder opositor Alexéi Navalni para presentarse a las elecciones.

La pregunta sobre si "el poder teme una concurrencia honesta" no se la hizo ningún periodista anónimo, sino la presentadora televisiva y también candidata presidencial Ksenia Sobchak, quien dijo que no había tenido más remedio que acreditarse ya que Putin no estaba dispuesto a debatir con ella en otros foros.

"Usted se presenta a las elecciones con el lema 'contra todos'. ¿Ese es un programa positivo? ¿Qué propone para la solución de los problemas que nos aquejan?", le respondió el jefe del Kremlin, en medio de aplausos, a la hija del que fuera su mentor político, Anatoli Sobchak.

Putin, que confirmó hace una semana su intención de buscar un cuarto mandato presidencial después de 17 años en el poder, se mostró seguro de que la "inmensa mayoría de los rusos" no quiere que la oposición extraparlamentaria llegue al poder, por el peligro de que se cree el caos como en la vecina Ucrania tras las revueltas del Maidán.