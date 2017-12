Dama Vicke estrena videoclip de Unity Not Disgrace

Luego de un año fructífero, el lanzamiento de su nuevo EP Point Of Inflection y diversas presentaciones en México y Estados Unidos, Dama Vicke termina el 2017 con el estreno del video del sencillo Unity Not Disgrace.

Con este tema, uno de los favoritos de Dama, participó a mediados de este año en el Film FreeWay, reconocido festival de cine y música en la Unión Americana, en las ternas Mejor Artista Independiente y Mejor Líricas, obteniendo la presea por la primera nominación.

En cuanto al video, fue dirigido por la cineasta brasileña Carla Forte, quien definió el concepto de esta forma: “la letra me lleva a muchos lugares a los que indiscutiblemente nunca podremos estar solos del todo, pertenecemos a una sociedad y a una multitud desgraciada. Pero cada uno crea su propio trayecto lleno de emociones, desgracias y en muchos casos, unidad, tal cual dice la letra”.

Fue precisamente a Carla quien tuvo la idea de incorporar a un personaje en el video, quien seguiría todos los movimientos de Dama al unísono; y agrega: “la idea de las mellizas es una simbología que nos une como seres humanos, pero que al mismo tiempo nos hace personas individuales”.

Como lo dice el nombre de la canción, Unity Not Disgrace , vivimos en una época en que está bien “ser tú mismo”, y quien no lo vea así se está quedando atrás. Dama manifiesta su sentir al respecto: “En México tenemos un gesto muy lindo y natural: sonreír a las personas solo por sonreír; he notado que no en todos lados es así y creo que deberíamos regalar una sonrisa aunque no te la devuelvan, así sembramos algo bonito en otros”. Eso es parte de ser uno mismo, y es la unidad a la que el tema se refiere.



Unity Not Disgrace habla de aprender y de lo simple que podría ser todo en la vida si lográramos entender el respeto, es un concepto que nos podría llevar a entender al humano imperfecto.

El video fue filmado en lugares urbanos de Berlín, Alemania a principios de 2017, y supone el cuarto video del EP Point Of Inflection, editado en marzo pasado y con el cual Dama Vicke realizó una gira de promoción en México y Estados Unidos, con muy buena aceptación.