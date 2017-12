​Liberan video de un Ovni captado por la marina de Estados Unidos

El comandante de la Armada estadounidense David Fravor decidió dejar atrás 13 años de silencio y relató con todo tipo de detalles su encuentro con un Ovni.

En entrevista con ABC News, el hombre indicó que tras darse a conocer el programa secreto del Pentágono de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, pensó que ya era hora de contar su historia.

"Puedo decirle, creo que no era de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Ocurrió, después de 18 años de volar. He visto mucho sobre todo lo que se puede ver en ese reino, y esto no estuvo nada cerca", señaló.

"No vi nada como eso en toda mi vida, en mi historia de vuelos que tuviera esa performance, esa aceleración… tengan en cuenta que esa cosa no tenía alas", narró el militar. Los controladores aéreos reportaron objetos que caían a gran velocidad desde unos 25 mil metros de altura "en línea recta", relató.

"Miramos hacia abajo, vemos un alboroto blanco en el agua, como algo debajo de la superficie, y las olas que rompen… pero vemos a su lado, y está volando y es este pequeño Tic Tac blanco, y se está moviendo: izquierda, derecha, adelante, atrás, al azar", agregó.

Los aviones cazas, incluyendo el que piloteaba Fravor, salieron en búsqueda del Ovni. Pero no pudieron darle alcance. "Aceleró rápidamente, superó nuestra altitud y desapareció", manifestó.

"No sé qué fue. No sé lo que vi. Solo sé que fue realmente impresionante, muy rápido y que me gustaría volarlo", culminó el comandante.