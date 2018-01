¿List@ para maratonear? Estas son las series que vuelven a Netflix en 2018

Si eres de los que ven series en maratón, este vídeo es para ti y para que no te pierdas ninguna de las series que vuelven este 2018 a Netflix.

Entre las series que regresan, se encuentra Lovesick, serie que no cuenta la historia de un chico que tiene que reencontrarse con sus antiguas parejas debido a que le diagnostican una enfermedad de transmisión sexual, este año llega su tercera temporada y estará disponible a partir del 1 de enero.

También regresa Jessica Jones, de Marvel. La serie que aborda la vida de esta super heroína y que también es detective privado. Si viste The Defenders, no puedes dejar de ver lo que sucede con el personaje interpretado por Kristen Ritter, en la segunda temporada de esta serie creada por Marvel y en exclusiva para Netflix.

Si te gustó 13 Reasons Why, y pensabas que la historia se había terminado, estás equivocado porque Netflix confirmó que este año se estrena su segunda temporada.

Y si extrañas a tus presas favoritas de Orange Is The New Black, no desesperes porque su sexta temporada también llega en 2018, aunque sin fecha confirmada todavía.

Esto es lo que trae Netflix para 2018 ¿Qué series verás en maratón?