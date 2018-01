Arte a gran escala en muñecos de personajes de todos los tiempos, en la CDMX

El público bien puede disfrutar de alienígenas ylos personajes clásicos de la saga de Star Wars: Han Solo, R2-D2, Chewbacca, C-3PO y Darth Vader, así como los The Avengers, los Guardianes de la Galaxia y otros superhéroes que han vuelto a la moda.

"Los Iron man son los más padres del todo el museo, es lo que más me ha gustado" , comparte Iker Arredondo, visitante al museo Art Toys.

Cada uno de los juguetes conserva su historia y guardan su magia y encanto al hacer que las personas logren recordar su infancia.

"Todo, todo se me hace extraordinario no hay un minuto que se desperdicie, viendo aquí la colección que hay, porque todo está a escala perfecta; no se pude decir de otra manera" , señala Luis Jiménez, visitante al museo Art Toys.

Por su trabajo y perfección, las figuras son toda una atracción a los coleccionistas, cinéfilos y gustosos del arte en un espacio único en su tipo en América Latina.