Filtran primeras imágenes del show de medio tiempo del Super Bowl

Uno de los espectáculos más esperados de esta noche es el show de medio tiempo del Super Bowl, que tendrá como estrella principal a Justin Timberlake.

Por lo que el portal TMZ dio a conocer las primeras imágenes de lo que será el espectáculo pero advirtió que podría arruinar la sorpresa para algunos.

Durante el video se pueden observar las pruebas de los fuegos artificiales, así como a Justin Timberlake caminando por el escenario y aunque se dice que Janet Jackson podría aparecer de nueva cuenta en dicho espectáculo -como lo hizo hace 14 años- diversos testigos destacaron que ella no participó en los ensayos.

Pero eso no es todo, pues Pepsi también publicó un video en su cuenta de Twitter, donde se puede observar a Timberlake llegando al estadio U.S. Bank en Minneapolis.

Justin fue elegido como el encargado del medio tiempo donde dará a conocer los sencillos de su nuevo álbum "Man of the woods", el cual se estrenó el pasado 2 de febrero.

We’re getting close! @jtimberlake is in Minneapolis. The #PepsiHalftime stage is set. Let’s go! pic.twitter.com/r2cRlULxU5

— Pepsi™ (@pepsi) February 2, 2018