Jennifer López ¿la reina de las coreografías eróticas?

La cantante estadounidense Jennifer López sabe cómo derrochar energía y sensualidad durante su nueva gira titulada All I Have que forma parte de su residenci en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas, Nevada.

Jlo cumplirá 49 años en el mes de julio, y parece que pasa por su mejor momento emocional y laboral.

La Diva del Bronx ha demostrado que su sensualidad no tiene límites y sus coreografías cada vez son más que atrevidas, y eróticas, al menos así lo calificaron a manera de descripción varios de sus seguidores.

Foto | Instagram.

El “Twerking” es el baile de movimientos pélvicos sensuales, que es un ritmo que JLo sabe manejar, además de atrevidos pasos con los bailarines, que crean polémicas entre sus seguidores.

La cantante sabe cómo desbordar erotismo sobre el escenario, y mostrar que sus curvas aún se mantienen en su lugar.

Competencia

Madonna, es considerada la reina de las coreografías que han marcado las historia musical en el mundo.

Sus atrevidos movimientos, ir contra las reglas y salirse de los moldes, la han hecho la figura más representativa del baile sensual y polémico.

Pero tal parece que Jennifer López quiere adjudicarse la corona y cada vez trabaja más en los pasos de baile, que vayan más allá de un movimiento de pies.