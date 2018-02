'Llamen a un exorcista': Niño no para de gritar durante vuelo de 8 horas

Un niño gritó y lloró durante un vuelo de ocho horas desde Alemania a Estados Unidos.

De acuerdo con información del Daily Mail, los pasajeros no callaron sus quejas de los gritos 'demoníacos' del niño de 3 años.

Un pasajero filmó un video en el que se ve al niño trepando sobre los asientos del avión y gritando.

La madre del niño, que no es identificada pero parece ser estadounidense, intentó tranquilizar a su hijo pidiéndole a una azafata que "ponga en marcha el WiFi para que podamos poner en marcha el iPad"

Pero si los pasajeros esperaban que el niño de tres años se quedara sin energía y se calmara, quedaron muy decepcionados.

No está claro si el menor sufre de problemas de conducta ya que su madre no informa a los pasajeros si el niño padecía alguna enfermedad que podría haberle causado angustia.

Se podía ver a otros pasajeros cubriéndose los oídos para tratar de ahogar al niño rebelde.

Cuando el avión finalmente llegó al aeropuerto de Newark, la gente parecía aliviada de que la odisea había terminado.

"Qué pesadilla, oh Dios mío, ocho horas de gritos" se escuchó a un pasajero comentar mientras giraba su maleta por la rampa.

Townley subió el metraje en YouTube con el título: 'Niño demoníaco grita y corre durante un vuelo de 8 horas'.

Él escribió: 'Mira como este niño corre y grita durante todo el vuelo mientras la madre hace poco o nada para detenerlo.

Le dijo al DailyMail.com que no había presentado una queja con la aerolínea, pero que estaba seguro de que alguien lo hizo, ya que todo el avión se vio afectado todo el tiempo ".

El video ha atraído docenas de comentarios de espectadores consternados que sugirieron que el niño y sus padres deberían haber sido retirados del vuelo cuando demostraron que no podían controlar a su hijo.

"Si esto comenzó antes de que el avión despegara, el avión debería haber regresado a la terminal y expulsado al niño y a sus padres. Este tipo de comportamiento es simplemente inaceptable ", escribió un comentarista.

'Llama a un exorcista', agregó otro.

Otros argumentaron que el niño podría ser autista o tener otra discapacidad mental que podría causarle angustia.

'Quién (sic) dijo que este niño no tenía una discapacidad oculta, mi hijo es autista y no pudo hacer un vuelo de larga distancia, 1 no deberías estar filmando a un niño 2, no debería estar juzgando cuando no tienes' Es una pista de lo que estaba mal. ¡¡¡¡Qué verguenza!!!!' Sarah Jordan tuiteó.

Otro preguntó si se trataba de una "condición médica o una educación pobre".

"Suena más como un niño mimado cuyos padres le permiten salirse con la suya", sugirió Tommy Gwilym.

Muchos creían que necesitaba "alguna disciplina antigua".

'Una de las razones por las que golpear puede justificarse. En el caso de ambos, el niño y los padres, 'escribió un usuario de Twitter.

Mientras que la mayoría simpatizaba con los pasajeros pobres que se vieron obligados a sentarse a través de la rabieta de ocho horas del joven, algunos ofrecieron su simpatía a sus padres.

"¡Los padres también se vieron obligados a soportarlo! La gente debe pensar que a los padres les gusta escuchar a su hijo gritar ", tuiteó Amy Calderbank.

Las reglas de la Administración Federal de Aviación establecen que pueden imponer una multa de hasta $ 25,000 para casos de 'pasajeros indisciplinados'. También pueden ser procesados ​​por cargos criminales.

Aunque improbable, los padres del niño cuyo comportamiento fue tan ingobernable, podrían enfrentar una penalización.