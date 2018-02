Vadhir Derbez será un experimento amoroso

En esta edición, el actor y cantante Vadhir Derbez debuta como conductor; pero además, es el cupido de las 12 parejas que tuvieron pasar por pruebas psicológicas y procesos de compatibilidad para encontrar entre ellos a su match perfecto.

“Ser el cupido de estas 12 parejas en este 'experimento amoroso' fue una experiencia increíble. Además, gracias a 'Are you the one? El match perfecto' descubrí mi nueva faceta como conductor, una experiencia totalmente nueva en mi carrera. Estoy ansioso de que todos vean el programa”, dijo Vadhir en una entrevista a Publimetro.

El actor contó que realizó un casting para formar parte de la emisión, que describió como muy divertida. “Nunca había conducido. Decidí aventarme y me gustó, estuvimos dos meses grabando en Brasil muy a gusto", señaló.

Para encontrar entre ellos a su match perfecto, los jóvenes vivieron juntos dos meses en una casa en la paradisíaca playa de Troncoso, en Bahía, Brasil, pero además, tuvieron que enfrentar diversas pruebas físicas y psicológicas que los pusieron al límite.

“Habrá de todo, mucha química, diversión, romance, drama, peleas, celos; va a ser una prueba muy interesante. De repente yo tengo que ayudarlos un poco para acercarse, pero está padrísimo. Estoy seguro que al público le encantará”, resaltó el hijo del actor y productor Eugenio Derbez.

Como parte de las muchas sorpresas de esta nueva temporada, la producción también extendió a 60 episodios (en la primera temporada fueron 10), mismos que se estrenarán este lunes por MTV.

Los solteros

Los participantes fueron seleccionados de distintas partes de Latinoamérica y aunque la mayoría son caras totalmente nuevas en televisión, se sabe que Talía, de Acapulco Shore, también formará parte de esta entrega.

“Lo más interesante será verlos interactuar con todas sus posibles parejas. No se puede predecir qué sucederá, pues todos ellos son muy distintos entre sí. Hay participantes muy serios, metódicos y otros mucho más intensos, alocados. En fin, hay muchas cosas en juego”, adelantó Vadhir.

De qué va

El show trata de responder la pregunta “Si tu match perfecto estuviera justo frente a ti, ¿lo sabrías?” Para esta segunda temporada, los concursantes tendrán el objetivo de encontrar a su media naranja y ganar en conjunto un premio de 200 mil dólares.

Are You The One? El match perfecto es la versión latinoamericana del reality show estadounidense de MTV que próximamente estrenará su sexta temporada por el canal. La versión brasileña del show, Are You The One? Brasil se colocó desde sus inicios entre los shows más vistos entre audiencias jóvenes en ese país y también es un éxito en Latinoamérica.

Are You The One? El match perfecto es parte de la extensa oferta de contenido local original de MTV Latinoamérica que incluye Super Shore, Acapulco Shore, La Familia del Barrio, SwipeDate, Caniggia Libre, MTV Unplugged y los Premios MTV MIAW, además de los hits internacionales como Catfish: Mentiras en la red, Geordie Shore, Ex On The Beach, Just Tattoo Of Us, My Super Sweet 16 y Teen Mom, entre otros.

Estreno

12 de febrero, a las 21:00 horas, por MTV

Número

5 cosas que no sabes de Vadhir Derbez

Toca el piano y la guitarra

Cuando estudiaba en la preparatoria era jugador de rugby

No toma ni una gota de alcohol

Es amante de los coches clásicos

Su colaboración de ensueño sería con Ed Sheeran