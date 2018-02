The Buzzcocks, The Drums y Gang of Four entre las bandas del Festival Marvin 2018

El Festival Marvin 2018 ha dado a conocer su cartel oficial, algunas de las bandas que se estarán presentando en esta edición son: Planeta No, Las Cruxes, Hadrian, Ramona, Los Honey Rockets, Niña Dioz, The Drums, Carrion Kids, Mi Sobrino Memo, Cocó Cecé, The Froys, Ra La Culebra, Costa Felina, Annelie, Tito Fuentes, Les Machines, Un Planeta, Buzzcocks, Maw, Ferraz, Tino El Pingüino, Institute, Marcela viejo, Barco, Linn Koch-Emmery, CHDKF, Simpson Ahuevo, Salvador y El Unicornio, Monstruos del Mañana, Ganf of Four, Los Riot, Red Jesus, Tripulación de Osos, Dan Melero, Los Maricas, The Marias, Tall Juan, Nanuok El Último Esquimal, El Lázaro, Evha y más talento por confirmar.

Entre las sorpresas de esta edición está la novedad de la inclusión de El Plaza Condesa como uno de sus escenarios. Además, en esta ocasión se incluirá la gira de cortometrajes Ambulante dentro de la selección de cine para este año.

Las fechas del festival son las siguientes:

19 de mayo: Conciertos, sand-up comedy y cine.

17 y 18 de mayo: Conferencias, talleres y arte.

Boletos:$550 pesos más cargos, este acceso solo proporciona la entrada a conciertos (sin incluir presentaciones estelares), proyecciones de cine, galerías de arte, stand-up comedy y conferencias. El cupo es limitado por cada locación.

Full Pass: $1,250 pesos más cargos. Este acceso incluye todas las actividades y shows estelares.

Shows estelares: $450 pesos más cargos. Buzzcocks y The Drums, para ingresar a estos shows es necesario el acceso general.