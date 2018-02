"Váyanse, yo sí soy cabrón" Con machete en mano, anciano arremete contra músicos en Morelos

El video que circula en Twitter muestra el momento en que un anciano amenaza con machete en mano a cuatro jóvenes músicos en la plaza pública de Tejalpa, Morelos. "Váyanse, por que yo sí soy cabrón" gritó el anciano, uno de los jóvenes intentó tranquilizar al hombre, sin embargo no lo consiguió y al final decidieron retirarse del lugar.

"¡A chingar a su madre, bola de guangos! Yo soy ranchero, pobre y humilde. Esta música es pendeja, yo agarro. voy a Garibaldi, me llevo 50 mil pesos, me los gasto. Con pura botella y mariachi, no chingaderas", así afirmó el anciano mientras hondeaba el machete frente a los jóvenes que intentaban comenzar su concierto de rock