¡Solo eres un humano, no puedes volar!

Un video que circula en redes sociales se volvió viral gracias a que se muestra a un grupo de adultos jugando en un columpio para niños y ambientado con la famosa canción de la película "No podré navegar nunca más" de Toy Story cuando Buzz Lightyear se da cuenta que no puede volar rompiéndose un brazo, dicha canción es la que le da un plus al video volviéndolo más gracioso.

En el video se ve a un hombre parado en el columpio impulsandose de adelante hacia atrás ganando velocidad para lograr dar una vuelta de 360 grados, es tanta a velocidad que el hombre pierde fuerza en su agarre que sale disparado contra una reja.

Este video nos recuerda que para la diversión no hay edad, pero hay que hacerlo con cuidado.