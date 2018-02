Videos desmienten caso de homofobia en cafetería de Tepoztlán

Natalia Rey, dueña del restaurante Cardamomo, ubicado en Tepoztlán, Morelos, desmintió que se haya discriminado a una pareja homosexual en el establecimiento, y aclaró que fueron desalojados del lugar porque se encontraban en estado de ebriedad e insultaron al personal.

Por medio de su cuenta de Facebook, Rey explicó que dos de sus trabajadoras aseguraron que no corrieron a los jóvenes por un caso de “homofobia”, sino porque durante horas fueron víctimas de insultos, vejaciones y hasta golpes.

“Desde el Cardamomo no toleramos ningún tipo de trato discriminatorio a ningún colectivo, por ningún motivo, sean gays o sean mujeres trabajadoras o indígenas. Ningún colectivo está por encima de otro. Pero tampoco toleramos ningún tipo de injusticia”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el medio Homosensual difundió videos de seguridad del establecimiento, los cuales desmienten la versión publicada por Daniela Bedder Cornell, quien aseguró que fueron desalojados del lugar cuando una pareja gay entró agarrada de la mano.

Incluso, las grabaciones exhiben a los jóvenes ingresar al lugar con bebidas alcohólicas y no con agua, como aseguró en un primer momento Daniela.

“No se vale destruir mi trabajo de cuatro años, todavía no acabo de pagar las deudas que me generó el primer año. Mi hijo me pregunta ¿qué pasó papá? No puede dormir, no sólo soy yo quien está sufriendo las consecuencias”.

“Yo me siento muy defraudado, triste, indignado. Sabemos que en todas las poblaciones hay gente de todo, y esta parte que viene a embarrar el trabajo de pocos, porque somos pocos los que estamos trabajando en la defensa de los derechos de la diversidad sexual para que TODOS puedan disfrutar de ellos, nos da en la torre porque es un retroceso. Un retroceso muy cabrón. Lo que hace es entorpecer más el trabajo, entonces sí me indigna el hecho de que estas personas utilicen el pretexto de que sus derechos fueron violentados a raíz de la violencia que ellos mismos generaron, con la bandera de homofobia. Tenemos que analizar las cosas para ver qué es y qué no es defendible, y esto no es defendible. Estoy indignado, molesto, y hay que desmentir esto”, indicó el esposo de Natalia y también dueño del lugar, Carlos, en entrevista con Homosensual.

Los videos difundidos por dicho portal, también muestran que la agresión ocurre cuando un joven, identificado como “Homero”, ingresa al baño -a pesar de que ya había sido desalojado- y se niega a pagar cinco pesos por el servicio.

Posteriormente, el sujeto lanza una moneda contra el rostro de la mesera y es cuando empieza la trifulca, que es contenida por personal y clientes del lugar hasta que llega la policía.



via GIPHY

La denuncia

La usuaria de Facebook, Daniela Bedder Coronell, difundió en su cuenta un video en donde presuntamente la cafetería Cardamomo se negó a brindar servicio a una pareja homosexual por el hecho de ser gays, y posteriormente las agredieron física y verbalmente.

“Alrededor de las 5 p.m decidimos entrar a esta cafetería Cardamomo a comer algo. Nos sentamos en un de las mesas mientras dos amigos fueron a comprar agua en un local de a lado.

“Al ingresar ellos a la cafetería venían tomados de la mano (son un pareja gay), al percatarse la mesera de que eran pareja se mete a la cocina y le dice a otra empleada "oye hay dos weyes besándose y agarrándose la mano, pueden estar adentro?" a lo que la empleada contestó "no! Claro que no!" (Alcance a escuchar la conversación ya que yo estaba en el baño el cual se encuentra a lado de la cocina).

“Al llegar a la mesa mis amigos estaban por sentarse, en ese momento la mesera nos pregunta que si venían con nosotros a lo cual contestamos que si y nos dijo " me acaban de decir que no le puedo dar servicio" preguntamos cual era el motivo y nos dijo que su jefe se lo había ordenado”, mencionó Daniela en su publicación difundida el 18 de febrero.

La publicación fue acompañada por grabaciones en donde se observa a dos empleadas del lugar empujándolas para sacarlas del local sin mediar palabra. Incluso, aseguraron que elementos de seguridad las amenazaron y estaban coludidos con el personal de Cardamomo.