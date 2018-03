"Y si quieres vamos a denunciar a ver quién sale perdiendo" Joven denuncia acoso en Saltillo

La Joven denunció vía Facebook el acoso que sufrió en el transporte público en Saltillo.

Iliana Govea escribió en su publicación:

"Y si quieres vamos a denunciar a ver quién sale perdiendo" al abordar la ruta 9 en Acuña, este señor se fue a sentar a mi lado, (me senté hasta atrás, en una de las esquinas) a pesar de que había muchos lugares vacíos. Durante el trayecto iba rozándose y aprovechando los baches para recargarse, yo pensé que si me cambiaba de lugar sería peor porque tendría que pasar sobre él al intentar salir. Cuando lo caché con su mano en mi pierna le pedí que se cambiara de lugar y le reclamé por lo que había hecho. Cuando intenté grabarlo me quitó mi celular y me amenazó. Dos chavos que iban a bordo de la unidad se pararon a defenderme para que el tipo me devolviera mi teléfono, el chófer detuvo el camión pero nada más. No sé si este video pueda conseguir algo, pero lo comparto del puro coraje esperando que al señor le de un poquito de vergüenza la próxima vez. (Por cierto, me decía que solo me iba a regresar mi celular si borraba el vídeo ya que "él tiene a su esposa").

El video causo indignación en las redes, dado que en fechas recientes han salido a la luz más denuncias de actrices mexicanas e internacionales por diversos casos de acoso.