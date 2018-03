Puigdemont demanda a España por la violación de sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos

El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont anunció que ya no buscará la Presidencia catalana en un comunicado emitido desde Bruselas el jueves.

"Hoy he informado al presidente del parlamento de Cataluña que, provisionalmente, no presentaré mi candidatura a la Presidencia del Gobierno de Cataluña. He pedido que empiece lo antes posible la ronda de conversaciones con los diversos partidos políticos para para encontrar un nuevo candidato ", dijo Puigdemont.

El líder catalán exiliado sugirió que el líder catalán encarcelado Jordi Sánchez sería propuesto como un presidente catalán alternativo, declarando que "anuncio que 'Juntos pela Catalunia' propondrá al miembro del parlamento Jordi Sánchez".

Puigdemont pasó a informar que sus abogados presentaron "un caso contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una demanda por la violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta de derechos civiles y políticos".

Ruptly