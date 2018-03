Los amarran a un poste y los exhiben por robar en San Luis Potosí

Habitantes de San Luis Potosí, en el municipio de Soledad de Gracián Sánchez, lograron capturar a dos presuntos ladrones para luego amarrarlos a un poste y golpearlos levemente, además de exponerlos en video.

"Ay ahora sí están llorando. después de que chingan a la gente", dice la mujer que graba a los asaltantes amarrados con cinta canela al poste.

De acuerdo con los habitantes que grabaron el suceso, los dos sujetos ya habían asaltado otros negocios por la zona. En el video también se puede ver a la afectada comentar que no es la primera vez que atracan su negocio, por lo que decidió poner alarma. Y que en las ocasiones anteriores, las autoridades no actuaron contra los responsables, añadió que los policías le dijeron que "si ellos no ven lo que está pasando no hay delito que perseguir".

Luego de mantener a los criminales amarrados, los ciudadanos consideraron matarlos o desnudarlos hasta que llegaron elementos de la Fuerza Metropolitana para llevárselos detenidos.

Con información de El Puslo. Diario de San Luis

