Estrenan tráiler de la última temporada de House of Cards

La serie House of Cards está por estrenar su sexta y última temporada, la cual dará un giro completo, pues Claire Underwood (Robin Wright) será quien lleve las riendas de la historia de ahora en adelante, luego de que Kevin Spacey (Frank Underwood) fuera despedido de la serie debido a las acusaciones de acoso sexual.

Y aunque se especuló que la serie podría ya no seguir debido a lo ocurrido con Spacey, los directivos decidieron que la historia debía tener un temporada final. Por lo que el nuevo tráiler ha sorprendido a todos los seguidores al mostrar a Claire en el Despacho Oval.

"Esto sólo es el inicio", menciona Claire durante el tráiler que se estrenó el día de ayer. Además, de acuerdo con especialistas en series esta temporada podría ser una de las más interesantes de la historia.

House of Cards es la primera serie transmitida en streaming acreedora de 15 premios, entre ellos dos Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz de Serie de Televisión y seis Emmys, que la catalogaron como una de las series más populares compitiendo con Breaking Bad, Homeland y Games of thrones.

Este drama político fue el primer producto original de Netflix, el cual rompe la cuarta pared entre el espectador y el protagonista haciendo pequeños monólogos que introducen a éste a los planes del político.

Debido a su éxito dicha plataforma digital comenzó la producción series como Orange is the new black, Sense8, Narcos, Stranger Things, entre otras.



La serie es una de los preferidas en 20 países y por 77 millones de usuarios, quienes no pierden detalle de las trampas de los Underwood.

