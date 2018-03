PGJ no procederá contra niñera que golpeó a gemelos; 'no es un delito grave', dice

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Tlaxcala no procederán en contra de la mujer que golpeó a dos niños de dos años de edad por considerar el delito como menor, ya que no presentan heridas de gravedad.

El caso fue denunciado por los padres, quienes instalaron cámaras ocultas en su domicilio tras sospechar que la niñera, Elisa “N”, maltrataba a sus gemelos.

“En un video se ve cómo los está durmiendo a golpes”, mencionó la madre de los pequeños en una entrevista a Imagen Televisión Puebla, y subrayó que los menores presentan secuelas psicológicas por las constantes agresiones.

En dichas grabaciones se observa cómo Elisa los patea, cachetea y hasta los muerde. Presuntamente los niños eran agredidos por la niñera desde hace un año y nueves meses.

Sin embargo, la Procuraduría de Tlaxcala informó que no procederá en contra de la agresora, ya que "no es un delito grave", pues los menores no presentan heridas de consideración.

“¿No es un delito grave golpear a un bebé? No puede ser que nos digan que no es un delito grave”, mencionaron los progenitores.

Los padres exigieron justicia a las autoridades por el severo maltrato del que fueron víctimas sus hijos, y responsabilizaron a Elisa “N” de cualquier cosa que les pase, pues temen por la seguridad de su familia.