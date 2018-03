Nintendo enciende la emoción de sus fans con primer vistazo del nuevo Super Smash Bros.

Los fans de la compañía nipona estaban a la expectativa de la nueva entrega del aclamado juego de peleas "Super Smash Bros." Sin embargo, Nintendo no había mostrado nada sobre el título hasta el Direct del 8 de marzo.

En su Direct, Nintendo anunció lo que llegará en los próximos meses. Entre los anuncios, se encuentra "Crash Bandicoot N-sane Trilogy", "Okami HD", una expansión para su shooter exclusivo "Splatoon 2", pero la sorpresa que se llevó las palmas del público y encendió la emoción de sus fanáticos fue el primer vistazo de la nueva entrega de "Super Smash Bros."

En el avance, se puede ver a los 'Inklings', personajes que protagonizan los juegos de disparos "Splatoon" que mientras se disparan tinta aparece en llamas el reconocido logo de la saga de peleas.

Además, también se muestran las siluetas de Mario y de Link, esta vez con su vestimenta de su último título "Breath Of The Wild". Aunque no se dieron más detalles, al final del video se muestra el número 2018, así que los fans de "Super Smash Bros." pueden esperar el título para el Nintendo Switch antes de que termine el año.