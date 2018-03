Así castigó este padre de familia a su hijo por hacer bullying

Bryan Thornhill compartió en su perfil de Facebook el castigo que le impuso a su hijo, de 10 años de edad, al enterarse de que hacía bullying en su escuela.

A través de un video, el hombre mostró que hizo correr a su hijo bajo la lluvia, mientras él conducía el automóvil. El menor caminó en promedio más de una milla, que es la distancia que hay de su casa a la escuela.

Usuarios de redes sociales consideraron muy drástico el castigo del padre, pero él aseguró que había funcionado pues tras ser suspendido del colegio, la profesora ahora reporta que su hijo se comporta mejor.

“Es saludable, hace ejercicio, no hay que golpearlos, pero de vez en cuando hay que apretar las tuercas, Me gusta ser creativo, lo que quiero es que sus maestros disfruten de su compañía, que no interrumpa a nadie“, dijo Thornhill.

“Los padres deben enseñar. No sean amigos, sean padres”, puntualizó el hombre en la red social.

En otro video aparece Thornhill persiguiendo a sus hijos camino a la escuela, al parecer el castigo se volvió algo divertido.

La grabación se hizo viral, generó opiniones en favor y en contra y hasta el momento registra 22 millones de reproducciones.