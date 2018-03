Video: Cierran antro después de que llevaran a un caballo a la pista de baile

El antro Mokai Lounge de Miami fue clausurado después de que circulara en redes sociales un video de un caballo en plena pista de baile.

De acuerdo al ayuntamiento local, a este establecimiento le fue revocada su licencia de funcionamiento pues se consideró que ejercieron crueldad animal y amenaza a la seguridad pública.

“Estoy disgustado y ofendido que cualquier empresario legitimado pueda que pensar que ésta fue una acción apropiada. Esta actividad no está permitida y tan pronto como no fue advertido, yo inmediatamente instruí a trabajar para remediar esta situación", dijo el City Manager, Jimmy L. Morales.

Las autoridades apelaron al delito de crueldad animal pues el caballo no tenía nada que hacer en ese establecimiento.

As we continue our investigation alongside @MiamiBeachPD & our Code Compliance Dept we have revoked Mokai’s business license. Read more: https://t.co/co9mSUAKhA https://t.co/K5t4giyebL

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) March 9, 2018