Almería, España, despide los restos del pequeño Gabriel Cruz

La Catedral de Almería ha acogido hoy el que posiblemente sea el funeral más multitudinario y con más muestras de cariño a un niño, el de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años que presuntamente murió a manos de la pareja de su padre.

Más de 700 personas en el interior del principal templo cristiano de la capital almeriense y más de 1.500 en la plaza de la Catedral, donde han sido instaladas pantallas gigantes, han seguido los actos religiosos para despedir a este frustrado biólogo marino.

Mientras tanto, el féretro con los restos mortales de Gabriel abandonaba el Palacio Provincial de la Diputación de Almería, en las afueras del recinto se recibió la visita de unas 6.000 personas que dieron el pésame a sus progenitores.

Concluidos los actos religiosos, Ángel y Patricia se han dirigido una última vez a los medios de comunicación, tal y como han hecho en tantas ocasiones en estos días, para lanzar un nuevo mensaje de esperanza.

Patricia ha asegurado que su hijo "estará ya jugando con sus peces", y ha afirmado en referencia a la detenida que "la bruja ya no existe". "Ayer me llegó por internet un cuento muy bonito, no sé quién lo ha escrito. Decía que en realidad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado".