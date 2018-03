Decenas de venezolanos se manifiestan en Madrid contra el "régimen de Maduro

Decenas de venezolanos se han manifestado esta tarde en Madrid en protesta por la situación de "crisis" que atraviesa el país y han exigido la celebración de elecciones "libres".

Entre los asistentes a la manifestación se encontraban el diputado opositor venezolano de Voluntad Popular Lester Toledo, el presidente de la Federación Nacional de Transportes de Venezuela, Erick Zuleta, y el diputado de Ciudadanos Fernando Maura.

La manifestación, convocada por el Frente Amplio Venezuela Libre, ha recorrido la calle Princesa de Madrid desde Moncloa hasta Plaza España, donde Toledo ha leído un manifiesto.

Los participantes han denunciado la "dictadura de Nicolás Maduro" y el "fraude" de los comicios del próximo 20 de mayo bajo gritos como "No, no me da la gana una dictadura igual a la cubana"; "Quiénes somos, Venezuela, qué queremos, libertad"; "Madrid escucha, únete a la lucha" y "Maduro, farsante, asesino de estudiantes".

A su llegada a Plaza España, Toledo ha leído un manifiesto en el que reclamaba unas "elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, sin represión, presos políticos, exiliados ni inhabilitados".