Ciclista pone en riesgo su seguridad por conducir en carril de alta

En la cuenta de Facebook de la periodista Fátima Monterrosa, se compartió un video que muestra a un ciclista poner su vida en riesgo al circular en el carril de alta velocidad.

El video se grabó en Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Del Valle, esta vía es de alta velocidad y por seguridad no es recomendable para los ciclistas, pero además, como se puede ver en el video, el ciclista no tuvo ningún cuidado, cambia de lugar en diversas ocasiones, pasa entre los autos, además de no traer casco.