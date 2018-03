¡Ladrón se lleva automóvil con todo y bebé!

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un ladrón estaciona un coche recién robado para dejar al bebé que iba abordo, los hechos ocurrieron en Palm Beach, Florida.

La madre vivió media hora de angustia, luego de dejar a su bebé en el asiento trasero mientras realizaba una compra, pues le robaron el auto. El delincuente cayó en la cuenta de la presencia del pequeño luego de avanzar unos minutos.

Tras un rato deambulando, el ladrón tomó la decisión de devolver al bebé, por lo que se detuvo en una gasolinera, donde llevó la silla del niño hasta la tienda del establecimiento.

La dueña del local, llamó inmediatamente a la policía, quiénes llegaron al lugar y avisaron a la madre del infante. Las autoridades publicaron la imagen del sujeto con el mensaje "Hey Marquise Hudson, gracias a tu mamá te tenemos bajo custodia por Robo de auto y Secuestro, después de que hurtaras un KIA con un bebé abordo. #ATRAPADO".

Hey Marquise Hudson, thanks to your mom we have you in custody for Grand Theft Auto & Kidnapping after you carjacked a KIA with a baby inside. #BUSTED pic.twitter.com/YzxlL9uI1R

— PBSO (@PBCountySheriff) 21 de marzo de 2018