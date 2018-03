Donald Trump firma a regañadientes un presupuesto federal que le hace "infeliz"

El presidente de E.U., Donald Trump, rubricó finalmente hoy la ley presupuestaria aprobada por el Congreso esta madrugada, pese a sus amenazas de vetarla por no contener suficientes fondos para el muro con México y ni una solución para los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

El multimillonario culpó de nuevo a los demócratas de que no se haya alcanzado un acuerdo sobre el futuro de los "soñadores", pese a que fue él quien ordenó poner fin al programa que los protegía de la deportación, conocido como DACA, que les deja en el limbo.

Trump rechazó durante meses varias propuestas bipartidistas para dotar a los "soñadores de una solución definitiva, sin embargo no aceptó ninguno de ellos porque el plan no contenía suficiente dinero para su muro con México o porque no castigaba lo suficiente la reagrupación familiar.