'Marcha por nuestras vidas': cientos de miles exigen acciones contra la violencia armada en D.C.

Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de Washington D.C. el sábado para exigir acciones contra la violencia armada a raíz del tiroteo en la escuela Parkland en Florida.

Hollis O'Connor, una estudiante que vino de Hartford Connecticut para asistir a la manifestación, declaró: "La escuela debe ser un lugar de aprendizaje y hacer amistades para toda la vida, no ir allí y tener la sensación de miedo todo el tiempo".

O'Connor también describió cómo los estudiantes ahora miran alrededor de un salón de clases para ver "dónde es el lugar más fácil para salir y esconderse".

Otra asistente, Jennifer Kavachik de Maryland, dijo que la NRA (Asociación Nacional del Rifle) debería estar "asustada porque nadie los desafió antes", pero ahora enfrentaron la frustración de los estudiantes de todo el país.

"La NRA hoy, y mañana, recibirá el mensaje: Estamos hartos", dijo Kavachik.

March For Our Lives en Washington DC y sus 846 manifestaciones hermanas en todo el mundo fueron dirigidas y planeadas por organizadores estudiantiles en colaboración con la organización sin fines de lucro Everytown for Gun Safety.