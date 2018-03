Adorable cachorro de oso polar comienza su entrenamiento de nado

El primer cachorro de oso polar nacido en Gran Bretaña durante 25 años ha comenzado el "entrenamiento de piscina" en el Royal Wildlife Park de la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS).

El RZSS subió un clip del cachorro a su canal de redes sociales con la etiqueta "Entrenamiento en la piscina – estilo oso polar"

Kayleigh Ross, de RZSS, dijo que los cuidadores instalaron la piscina para preparar al cachorro para nadar en una piscina más grande en el recinto al aire libre del parque en una fecha posterior.

Añadió que el cachorro no tiene nombre porque el zoológico no sabe el sexo del cachorro, porque la madre del cachorro, Victoria, ha estado haciendo un "gran trabajo" con su nuevo bebé, por lo que el zoológico ha optado por no apresurarse en examinar el sexo del pequeño oso.