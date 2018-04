Transforman botellas de plástico en cobertores

Hace unas semanas eran unas cuantas botellas de plástico, pero aunque parezca imposible, hoy, son cobertores hechos totalmente de PET.

Rogelio Montes nunca se imaginó que lo que algunos consideran basura, pudiera transformarse en el tesoro que los protege todas las noches del frío.

“Cuando me dieron la cobija pensé que era de pura lana, no me imaginé que fuera así, de algo reciclable", cuenta Rogelio.

En un inicio, los cobertores se fabricaron con un solo objetivo: utilizar todo el PET que se recolectó después del sismo del 19 de septiembre.

Sin embargo, Jorge Treviño, director general de la asociación civil ECOCE, asegura que este tipo de iniciativas son indispensables en nuestro tiempo, pues el plástico se encuentra en muchos de los productos que consumimos.

“Es un cobertor que se puede utilizar todo el año…Es bastante suave, no es rugoso, no es rígido, es flexible, es bastante calientito, la verdad", asegura el directivo.

Se necesitan 55 botellas de PET de 600 mililitros para obtener un cobertor individual; la transformación se realiza en una planta recicladora de San Pedro Apetatitlán, Tlaxcala.

Angélica Ramírez, jefa de área de la planta recicladora, asegura que todo el proceso puede realizarse en 24 horas. Primero se recuperan las botellas, se clasifican y se lavan; después el material se muele, seca y funde. Luego comienza la hilatura de la fibra, y al final ese material sirve para fabricar un hilo que, más tarde, se convertirá en un cobertor, playera u otros productos.

“Somos la única empresa a nivel nacional que hacemos cobertores 100 por ciento de PET o de fibra de poliéster, y somos la única empresa recicladora en este tipo de proceso", explica Angélica Ramírez.

Apenas en enero de este año, el gobierno capitalino y la asociación civil ECOCE entregaron 130 cobertores hechos de PET, sin embargo, Jorge Treviño asegura que ya se planea un segundo donativo.

“Ya están en fabricación más cobertores, esperemos que a más tardar en menos de un mes estén listos y podamos hacer una entrega porque todavía hay lugares donde hace mucho frío", comentó.

México es líder en América en recuperación de PET, tan solo en 2017 se recolectaron 445 mil toneladas de este material.

En Tlaxcala y en la Ciudad de México ya se realiza la recolección de este material en distintas unidades móviles.

En la capital del país, los camiones recorren distintas rutas para canjear el PET y otros residuos por playeras, mochilas o productos de la canasta básica.

Las rutas pueden consultarse en la página de internet de ECOCE.

Uno TV |Genaro Zepeda y Jessica Moguel