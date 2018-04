Todo lo que debes saber de las gemas infinitas de Marvel

Con el estreno de Infinity War muy cerca, repasamos qué son estas gemas, qué poderes poseen y quién las tiene actualmente.

La Gema del Espacio

Esta piedra de color azul fue la primera que conocimos en el UCM, en forma del Tesseract que vimos en Thor, Captain America: The First Avenger y The Avengers. Según vimos en la visión de Thor en Age of Ultron, la gema del espacio está guardada en el cubo azul. La última vez que la vimos estaba en Asgard, pero por lo que se ve en el trailer de infinity War, asumimos que Loki la robó.

Habilidades: el uso de la gema del espacio le permite a quien la posea el manipular el espacio para teletransportarse. Con sólo tener un lugar en mente, el usuario puede viajar a él sin importar paredes o limitante alguna. De igual forma, se cree que puede aumentar la velocidad de quien la usa. Pero más importante, puede hacer que el dueño esté en dos lugares a la vez o alterar la distancia entre objetos. Usada con las demás gemas, hace que el usuario sea omnipresente.

La Gema de la Mente

La piedra amarilla hizo su primera aparición en The Avengers, como parte del cetro –y arma principal– de Loki, a quien fue dada por Thanos mismo para su plan de dominar a la Tierra. Cuando Loki falló, la gema se quedó en el poder de S.H.I.E.L.D., o sea Hydra. En Age of Ultron, Stark y sus compañeros la recuperaron y sirvió para la creación de Vision, quien ahora la tiene en la frente.

Habilidades: la gema de la mente le da al dueño poderes como telepatía y telequinesis, además de aumentar poderes mentales pre-existentes. Usada con las demás gemas, puede vincular al dueño con todas las mentes del universo a la vez.

La Gema de la Realidad

El aether apareció en Thor: The Dark World como una masa de energía roja. Ahí vimos a la gema de la realidad capaz de ser absorbida por un cuerpo, dándole fuerza poder y capacidades ilimitadas. Malekith intentó usarla para destruir los Nueve Mundos pero Thor y Jane Foster lo detuvieron. Foster y Malekith son los únicos seres que han tenido el poder de la gema –en forma de aether– en el cuerpo. Actualmente se encuentra en posesión de Taneleer Tivan, el Coleccionista, después de que Lady Sif y Volstagg se la entregaran para evitar guardar dos gemas en Asgard. Aún no la vemos en forma de gema, pero la visión de Thor nos confirma que es la gema de la realidad.

Habilidades: la gema de la realidad permite a su dueño alterar la realidad y la lógica. De igual forma, puede revivir a los muertos y distorsionar la realidad para generar confusiones. Si es usada por algún ser poderoso, incluso puede crear realidades alternas. En conjunto con las demás gemas, puede alterar la realidad universal.

La Gema del Poder

La Orbe que conocimos en Guardians of the Galaxy guardaba la gema del Poder color morado. Thanos le encargó a Ronan el acusador que la sacara del planeta Mortag, a cambio de destruir Xandar. Peter Quill y su equipo lograron recuperarla y de paso destruyeron a Ronan con su poder. Actualmente se encuentra resguardada por Irani Rael (Nova Prime) en Xandar.

Habilidades: la gema del poder da acceso a todo el poder y energía que existe… así de fácil. Obviamente otorga fuerza y velocidad, dependiendo de cuánto poder se saca de la gema. También le permite al usuario duplicar cualquier habilidad súper humana y ser invencible. Usada con las demás gemas, puede destruir planetas enteros.

La Gema del Tiempo

Esta gema la conocimos en Doctor Strange como uno de los tantos amuletos místicos que utiliza Stephen Strange a lo largo de la película. Durante la batalla final, y con tan sólo haber memorizado algunos de los aspectos, Strange utiliza las habilidades del Ojo de Agamotto para entrar en un ciclo infinito de tiempo para luchar contra Dormammu. No es hasta al haber ganado la batalla que Wong le menciona que se trata de una gema infinita. Actualmente se encuentra en Kamar-Taj dentro del Ojo de Agamotto.

Habilidades: la gema del tiempo le da al dueño control sobre el pasado, el presente y el futuro. De igual forma provee visiones de futuros posibles y permite viajar en el tiempo. Con el poder de las demás gemas, puede hacer que el usuario exista en todo el tiempo a la vez.

La Gema del Alma

Tampoco ha aparecido en el Universo Cinematográfico Marvel, pero sabemos que será naranja. Dado que esta gema infinita no ha aparecido en Thor Ragnarok, ni en Black Panther, sólo podemos asumir que será parte muy importante durante Avengers Infinity War.

Habilidades: la gema del alma es sensible y desea juntar almas. Puede revelar información guardada en el alma de alguien (secretos, recuerdos, etc.), guardar almas en un mundo idílico y proteger el alma de quien la posee.