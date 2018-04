Lynda habla de su futuro después de su reaparición

Luego de la aparición en los escenarios de Lynda, quien después de 16 años se unió al concierto de '90s Pop Tour' en la Arena Ciudad de México el pasado jueves 19 de abril.

La famosa cantante de "Gira Gira" habló de su futuro, luego de que se ha especulado mucho desde su aparición.

"16 años se dicen fácil, pero en ese breve instante suelen suceder un montón de historias. Por ahora sólo he querido venir a agradecer todo el cariño que me han mostrado desde el pasado jueves… A partir de ahora no quiero ser sólo parte de tu nostalgia, quiero ser también parte de tu presente."