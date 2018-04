Un niño y su... ¿robot? Perdidos en el espacio de Netflix reimagina la amistad clásica

En Perdidos en el espacio de Netflix, Will Robinson y el Robot forman un vínculo inesperado e irrompible que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte para los Robinson. En este nuevo video especial, adentrate a su relación conmovedora pero complicada. La primera temporada de Perdidos en el espacio ya está disponible en Netflix.

Acerca de Perdidos en el espacio

La serie original de Netflix, Perdidos en el espacio (Lost In Space), es una dramática y moderna versión de la clásica serie de ciencia ficción de la década de los 60s. La serie está establecida 30 años en el futuro, donde la colonización del espacio ya es una realidad y la familia Robinson está entre aquellos puestos a prueba y seleccionados para crear una nueva vida en un mundo mejor. Pero cuando los nuevos colonos son abruptamente desviados del camino hacia su nuevo hogar, deben forjar nuevas alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso entorno alienígena, a años luz de su destino original.

Perdidos en el espacio, un original de Netflix, es protagonizado por TOBY STEPHENS (Black Sails, Die Another Day) como John Robinson y MOLLY PARKER (House of Cards, Deadwood) como Maureen Robinson, los líderes y padres de familia quienes luchan por mantener a salvo a sus hijos en medio de su distanciada relación. Interpretando a los hijos de los Robinson están TAYLOR RUSSELL (Falling Skies), como la fiel y fuerte de voluntad Judy, MINA SUNDWALL (Maggie’s Plan, Freeheld), la hija de enmedio e ingeniosa Penny, y MAX JENKINS (Sense8, Betrayal), el curioso y sensible Will Robinson, el más joven y vulnerable del clan, quien forma un vínculo único e inexplicable con un inteligente ser robótico alienígena.

Varados junto con los Robinsons, hay dos forasteros que se ven envueltos por las circunstancias y por un don mutuo para el engaño. La inquietante y carismática Dr. Smith, interpretada por PARKER POSEY (Café Society, Mascot, A Mighty Wind), una maestra manipuladora con un plan inescrutable. Y el pícaro, pero inadvertidamente encantador, Don West, interpretado por IGNACIO SERRICCHIO (Bones, The Wedding Ringer), un contratista altamente calificado, quien no tenía intención de unirse a la colonia y mucho menos de aterrizar en un planeta perdido.

La serie original de Netflix es producida por Legendary Television y escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless (Dracula Untold, Last Witch Hunter). Zack Estrin (Prison Break) es el showrunner. Los tres son productores ejecutivos junto a Kevin Burns y Jon Jashini de Synthesis Entertainment y Neil Marshall y Marc Helwig de Applebox. La versión original de Perdidos en el espacio fue creada por Irwin Allen.