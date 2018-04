Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” recorrió este martes el Mercado de la Cruz en Querétaro, en donde escuchó las inquietudes de los locatarios y fue víctima de la broma de una señora.

Mientras hablaba sobre sus propuestas para la economía local y la de mochar las manos a los que roben, una señora le expresó que le gustan sus canciones.

“Lo he visto en la tele, me da mucho gusto conocerlo. Me gustan mucho sus canciones”, le dijo a El Bronco, quien sólo se fue riendo.